Kentin Hafıza Mekânları Çalıştayı başladı

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Kültepe, Koramaz, Kapadokya Tarih ve Kültür Derneği işbirliğiyle 'Kentin Hafıza Mekânları' isimli çalıştay, bugün başladı.

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Kültepe, Koramaz, Kapadokya Tarih ve Kültür Derneği işbirliğiyle “Kentin Hafıza Mekânları Çalıştayı, bugün gerçekleşen etkinlikle başladı. Etkinlik ile Kayseri kentinin tarihsel ve kültürel belleğini oluşturan hafıza mekânlarının fotoğraf, edebi metin (şiir/öykü) ve müzik aracılığıyla yorumlanmasını amaçlanıyor. Ayrıca çalıştay kapsamında öğrencilerin “mekân-hafıza-kimlik” ilişkisini kavramsal ve uygulamalı olarak değerlendirmeleri hedefleniyor. Çalıştayın ilk gününde Emel Kızılkaya Aydoğan, Filiz Sönmez ve Halit Erkiletlioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Çalıştay, 2.03.2026 ile 6.03.2026 tarihleri arasında gerçekleşirken sergi için belirlenen tarih ise 10.03.2026 olarak açıklandı.

