'Kentsel dönüşüm ile insanların anılarına talip oluyoruz'

 Gülsan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülmez, kentsel dönüşüm ile insanların anılarına talip olduklarını ve onların anılarını tazeleyeceği yeni alanlar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

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  • 01.02.2023 16:38
  • Güncelleme: 01.02.2023 16:39
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'Kentsel dönüşüm ile insanların anılarına talip oluyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gülsan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülmez, Talas ilçesinin bazı bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiğini ve bir vatandaşın binasını kentsel dönüşüme sokmak için izlemesi gerektiği yollardan bahsetti. Gülmez, “Kayserimizin güzide ilçesi Talas bölgesinde 2017 yılındaki yapılan bir imar çalışması sonucunda ilçe mahallelerinin kısmı bölgeleri kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bu bölgelerde 50 yıllık geçmişe dayalı binaların olduğu biliniyor. 50 yıl önce yapılan binalarımızda o zamanın teknolojisi ile bugün arasında fark var. Bu imalatların depreme dayanıklı olmaması, küçük bir depremde insanların korkuya maruz kalması, devletimizin de 6306 sayılı yasa gereği kentsel dönüşüm kanunu çıkarması sebebiyle eski binaların yıkılıp yerine yeni binalar yapılması gerekir. Bu yapılan işler herkese bir menfaat sunmaktadır. Talas’ta yapılan çalışmalar ile son birkaç yılda kentsel dönüşüme giren birçok bölge bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki insanlar yavaş yavaş kendilerini bu işe empoze ederek eski binaların yıkılıp yerine yeni binaların yapılmasını istemesi sonucu müteahhit arkadaşlarımızın ve bizlerin bu bölgelerde çalışmaları başladı.  Kentsel dönüşüm bölgeleri tespit edilip site bazındaysa çalışmalar yapmak gerekir. Şahsi olan binaların da tek başına kentsel dönüşüme girebiliyor. Bir vatandaş kendisini bu işe hazırlamış olması ve bir müteahhit firmayla anlaşabilecek kapasitede olması gerektiğini düşünüyorum. Binaların çürük raporunu alabilmesi için bir müteahhit arkadaşa yetki vererek çalışmaları gerçekleştirmek gerekebilir” ifadelerini kullandı. 
‘KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İNSANLARIN ANILARINA TALİP OLUYORUZ”
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında insanların eski evlerinde anıları olduğunu ve yenilenecek olan evlerinde ise daha sosyal ve güzel anılar biriktirebileceğini ifade eden Gülmez, “İşi bizlere vermelisiniz çünkü biz o binada oturan maliklerin tamamının gönlünü alarak bu işi yapmak istiyoruz. İçlerinde elbette kentsel dönüşüme giren binalarda gerek müteahhitte güvenmeyerek gerek oturduğu evin sağlam olduğuna inanarak yaptırmak istemeyenler oluyor onların da kentsel dönüşüm kanunlarına göre 3’te 2 çoğunluğu sağladıktan sonra yine inşaatımızı yapabiliyoruz ancak o insanların da gönlünü alarak işe başlamak istiyoruz. Burada 30-40 yıl boyunca yaşayan insanlarımızın anılarına talip oluyoruz. Elbette bu insanlar dairelerini kentsel dönüşüme, bizlere verirken zorluk çekiyorlar çünkü yaşamış oldukları anılar var. Bu anıları ilerleyen zamanlarda kentsel dönüşümle anılarını tazeleyebileceği, konuşabileceği daha güzel bir ortam hazırlamak için bu yola çıktık” diye konuştu.

1ha

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