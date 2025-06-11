Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 340 dairenin teslimi ve kura töreni yapılacak

Melikgazi Belediyesi 6 farklı bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile Küçükali ve Battalgazi Mahallesi’nde 2’nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirdiği 340 dairenin teslimi ve kura törenini 12 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te yapacak.

Kentsel dönüşüm hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’miz her gün biraz daha gelişmeye, büyümeye, modernleşmeye devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ilçemizin dokusunu değiştiren öncelikli çalışmalarımızın başında yer alıyor. Kentsel dönüşümle hem ilçemizi hem de hayatları dönüştürüyoruz. İlçemizde 6 farklı bölgede nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız depreme dayanıklı, sağlıklı, modern konutlara kavuşurken ilçemizin de çehresi değişiyor. Bu kapsamda Küçükali- Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında 340 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Çok şükür dairelerimiz tamamlandı, yeni sahipleriyle kavuşacak. 12 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Battalgazi Mah. Doğuş Cad. Sebil Sokakta gerçekleştireceğimiz anahtar teslim törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir" ifadelerini kullandı.