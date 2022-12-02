Kentsel dönüşümle şehirler yenileniyor

Riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının yanı sıra, yerleşim yerlerinin sosyal donatılarla yeniden planlanması günümüzde önemli bir ihtiyaç. Bunun yolu da ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmış kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasından geçiyor. 

PAYLAŞ
  • 02.12.2022 19:12
  • Güncelleme: 02.12.2022 19:12
Kentsel dönüşümle şehirler yenileniyor

Şehirlerin planlanması belediyelerin sorumluluk alanlarındandır. Ancak değişik sebepler ve değişen ihtiyaçlar zaman zaman kentlerde çarpık görüntülerin oluşmasına sebep olmaktadır. 1999 Marmara depremi sonrası bu gerçek daha net gün yüzüne çıktı. Hükümetler kanunlarda güncellemeler yaparak insanların daha sağlam ve planlı yapılarda yaşamalarını sağlamak için harekete geçti 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi zorunluluğu doğdu. 

Kentsel dönüşüm projeleriyle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi de planlanırken depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Geçmişten gelen çarpık kentleşme ve zayıf binaların deprem ve olası diğer afetlere karşı güçlendirilmesi yararlı bir durumdur. Binanın ekonomik ömrü dolmuşsa, ya da bina depremde yıkılma veya ağır hasar alma riski taşıyorsa, bu bina riskli olarak kabul edilmektedir. 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FAYDALARI

İhtiyaçlar tespit edilerek hazırlanan kentsel dönüşüm projelerinin insanların yaşam standartların arttırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşam standartlarının yükselmesi, çevresel düzenleme, güvenli bir yaşam olarak sayılabilir. Aynı zamanda şehirlerimizin güzelleşmesi yurt dışındaki ziyaretçilerin ilgisini çekerek daha fazla turizm geliri elde edilmesi anlamına da gelmektedir. Deprem ülkesi olmamız nedeniyle binaların daha sağlam olması ve yapı standardizasyonuna uygun olması da kentsel dönüşümün bir diğer faydasıdır. Şehirdeki sorunlu alanların ve binaları daha yaşanabilir ve sağlıklı bir hale getirmek, en önemlisi de ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değerini günümüz standartlarına taşıyarak çarpık yapılaşmanın önüne geçmek kentsel dönüşümle mümkün olmaktadır.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bünyan'da Cami Kebir ve Sağlık Mahalleleri Asfalta Kavuşuyor

Bünyan'da Cami Kebir ve Sağlık Mahalleleri Asfalta Kavuşuyor

Sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvana otomobil çarptı

Sahibinin elinden kaçan büyükbaş hayvana otomobil çarptı

Başkan Odakır: 'Asıl engel, özel insanlara karşı olan duyarsızlıklar'

Başkan Odakır: 'Asıl engel, özel insanlara karşı olan duyarsızlıklar'

KAYÜ Seyrani Kampüsü'nde 'Vali-Öğrenci Buluşması'

KAYÜ Seyrani Kampüsü'nde 'Vali-Öğrenci Buluşması'

Kayseri'nin ilk ve tek ragbi takımı, ilçe protokolü ile bir araya geldi

Kayseri'nin ilk ve tek ragbi takımı, ilçe protokolü ile bir araya geldi

Kayserispor, Antalya'da toplandı

Kayserispor, Antalya'da toplandı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'un Antalya kampı başladı

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Onur Bulut'un menajerinde transfer açıklaması

Onur Bulut’un menajerinde transfer açıklaması

DAHA FAZLA
Kentsel dönüşümle şehirler yenileniyor

Kentsel dönüşümle şehirler yenileniyor

Zübeyde Hanım Anaokulu, kermes düzenledi

Zübeyde Hanım Anaokulu, kermes düzenledi

Maaşlarını alamayan fabrika işçilerinden suç duyurusu

Maaşlarını alamayan fabrika işçilerinden suç duyurusu

Narkotikten 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

Narkotikten 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı

Büyükkılıç, Yıldız ve Aksu'dan engelleri ortadan kaldıran merkeze ziyaret

Büyükkılıç, Yıldız ve Aksu'dan engelleri ortadan kaldıran merkeze ziyaret