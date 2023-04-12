Kentsel dönüşümle yıkılan gecekonduların hafriyatı temizleniyor

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımını yaptığı gecekonduların hafriyat kaldırma çalışmasını yapıyor.

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  • 12.04.2023 14:57
  • Güncelleme: 12.04.2023 18:18
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Kentsel dönüşümle yıkılan gecekonduların hafriyatı temizleniyor
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Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımını yaptığı gecekonduların hafriyat kaldırma çalışmasını yapıyor.

Hafriyatları ortadan kaldırarak çevre temizliğini de hızla yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki eski yapıların sahipleri ile anlaştık, yıkımını yapıyoruz. Ekiplerimiz iş makineleri ile hafriyat kaldırma çalışmalarını devam ettiriyor. Eskimiş, tehlike arz eden ve terk edildiği için kötü niyetli kullanımlara açık hale gelmiş gecekondular başta olmak üzere çalışmalarımız devam edecek. Melikgazi Belediyesi olarak sürekli çevre temizliği yapıyor, çevredeki hafriyat ve molozları da kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Bu çalışmalarla ilçemizi daha yaşanılabilir temiz nezih bir yer haline getireceğiz. Geleceğe sağlıklı, planlı ve mutlu bir Melikgazi bırakmak adına işlerimizi aksatmadan büyük bir hassasiyetle yapıyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yıldırım Beyazıt’ta eski binaların yıkımı hala devam ediyor. Çok daha nitelikli, parkı ile peyzajı ve yeni yapılaşması ile güzel bir alan haline gelecek” dedi.

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İHA

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