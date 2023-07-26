Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kentte illegal yollarla kalan yabancı uyruklu şahısların yakalanması için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince illegal olarak kalan yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.