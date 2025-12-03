Kepez'de Konforlu Ulaşım İçin Yoğun Asfalt Mesaisi

Talas Belediyesi, ilçe genelinde kesintisiz ulaşım ve güvenli trafik akışı sağlamak amacıyla sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Kepez Mahallesi’nde hız verdi. Kırsal diğer mahallelere giden önemli bir geçiş güzergâhı olan Kepez’de yapılan çalışmalar, bölge ulaşımını daha akıcı ve güvenli hâle getirdi. Ekipler, kapsamlı bir planlama doğrultusunda mahallede toplam 5 bin 600 metrekarelik alanda 1.040 ton asfalt serimi yaptı.

CADDELERDE KAPSAMLI YENİLEME

Çalışmalar kapsamında Kepez Mahallesi’nin trafik yükünü taşıyan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde 2 bin 700 metrekarelik alanda 520 ton, Şehit Er Faik Doğan Caddesi’nde ise 2 bin 100 metrekarelik alanda 400 ton asfalt serilerek her iki cadde de baştan sona yenilendi.

MAHALLENİN FARKLI NOKTALARINA ASFALT YAMASI

Cadde çalışmalarının yanı sıra, mahallede ihtiyaç duyulan 800 metrekare büyüklüğündeki muhtelif alanlarda 120 ton asfalt yama çalışması yapılarak yol güvenliği ve konfor artırıldı.

KESİNTİSİZ ULAŞIM İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Talas Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarla Kepez Mahallesi’nin yolları daha güvenli, daha konforlu ve daha modern bir çehreye kavuştu. İlçe genelinde yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen belediye, asfalt yenileme ve bakım çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor.