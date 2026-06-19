Kerbela Şehidleri Anıldı: Cuma Hutbesinde Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bu haftaki Cuma hutbesini okuyan imam, Âşûrâ gününün tarihsel önemine dikkat çekerek, "Kerbelâ, müminlere; birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, ayrılık ve gayrılığa düşmemeyi hatırlatır" dedi. İmam, bu önemli günde, İslam toplumunun karşılaştığı zorluklara ve ayrılıklara karşı ferasetle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Adalet ve İyilik Vurgusu

Hutbede, Hz. Peygamber'in “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” sözüne atıfta bulunularak, Müslümanların acı ve gözyaşını paylaşmaları gerektiği ifade edildi. İmam, "Zalimler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere birçok coğrafyada yeni Kerbelâlar yaşanması için her türlü yolu denemektedir. Bizler de bir daha aynı hüznü yaşamak istemiyorsak, aramızdaki ihtilafları derinleştirmek yerine ortak paydada buluşmalıyız" şeklinde konuştu.

İslam Kardeşliği Mesajı

Cemaat, hutbenin sonunda, Hz. Hüseyin ve diğer şehitler için dualar etti. İmam, "Cenâb-ı Hakk’ın, ‘Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın’ emri gereğince birbirimize kenetlenmeli; İslam kardeşliğine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmalıyız" diyerek, kardeşlik mesajını pekiştirdi.

Hutbe, Allah Resûlü'nün “Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Kardeş olun…” uyarısıyla son buldu. Cemaate, birlik ve beraberlik içinde hareket etme çağrısı yapıldı.

Bu anlamlı hutbe, Müslümanların birlik içinde hareket etmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.