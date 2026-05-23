Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen üç meclis üyesi partisinden istifa etti

Sebahattin Demirel, Abdullah Korkmaz, Vahap Ekinci Yeniden Refah Partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Sebahattin Demirel, Abdullah Korkmaz ve Vahap Ekinci, Yeniden Refah Partisi’nden ayrılarak belediye meclis üyeliklerini bağımsız olarak sürdüreceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kuruluşundan itibaren büyük emek verdiğimiz Yeniden Refah Partisi Melikgazi teşkilatında ilçe başkanlığı görevini yürüttüğümüz süreçte, dava bilinciyle, samimiyetle ve fedakarca çalışarak seçimlerde önemli bir başarı elde edilmesine katkı sunduk. Ancak gelinen noktada, il başkanlığının basiretsiz yönetim anlayışı, teşkilatı birleştirip büyütmek yerine ayrıştıran tavırları ve kişisel menfaatleri önceleyen yaklaşımı nedeniyle siyasi çalışmalarımızı aynı çatı altında sürdürmenin mümkün olmadığı kanaatine vardık. Bu nedenle, halkımıza ve davamıza daha özgür, ilkeli ve vicdani bir anlayışla hizmet edebilmek adına meclis üyeliği görevimize bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayız. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor; çıktığımız bu yolda hakkın, adaletin ve milletimizin menfaatinin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz” denildi.