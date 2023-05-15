Kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri Milletvekilleri

 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Kayseri'den kesin olmayan sonuçlara göre seçilen milletvekilleri belli oldu. 

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  • 15.05.2023 00:32
  • Güncelleme: 15.05.2023 00:32
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Kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri Milletvekilleri

Saat 17.00’da sona eren oy verme işleminin ardından oyların sayılmasına devam ediliyor. Kayseri genelinde şu an da yüzde 90.93 sandıklar açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı 7, Millet İttifakı 3 milletvekili çıkartıyor. AK Parti 5, MHP 2, CHP 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.
Seçilen milletvekilleri: 
Hulusi Akar (AKP),
Ayşe Böhürler (AKP),
Şaban Çopuroğlu (AKP),
Murat Cahid Cıngı (AKP),
Sayın Bayar Özsoy (AKP),
İsmail Özdemir (MHP),
Baki Ersoy (MHP),
Aşkın Genç (CHP),
Mahmut Arıkan (CHP Listesinden Saadet Partisi) ve
Dursun Ataş (İYİ PARTİ).

1ha

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