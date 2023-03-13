Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin Kocasinan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve toplamda 14 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.S., cezaevine teslim edildi.