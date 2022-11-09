Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Mevlana (Talas), Osmanlı, Gevher Nesibe mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ayrıca Danişment, Melikgazi, Argıncık ve Erkilet Polis Merkezi Amirliklerince ‘otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve güveni kötüye kullanma’ suçlarından aranan ve toplamda 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., hakkınds ‘silahla yağma’ suçundan aranan ve toplamda 9 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş., hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve hakkında ‘hırsızlık’ suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli kişiyle birlikte toplam 15 kişi yakalandı.

Bu kişilerden 11’i adli makamlarca serbest bırakılırken, 4’ü tutuklanarak Bünyan Cezaevine teslim edildi.