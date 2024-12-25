Kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 17 Yıl 4 Ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.B.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 17 Yıl 4 Ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.B. (23) isimli kişiyi yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.