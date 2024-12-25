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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 17 Yıl 4 Ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.B.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'yağma' suçundan 17 Yıl 4 Ay 10 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.B. (23) isimli kişiyi yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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