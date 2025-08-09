Keskinkılıç'tan 'Terörsüz Türkiye' Eleştirisi: 'Ne ihtiyaç vardı?'

Keskinkılıç yaptığı açıklamada, “Bir tiyatro oynanıyor. İtiraz etsek, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinden niye rahatsız oluyorsun diyecekler. Aslında tepemizde bir giyotin var. Bunu normal şartlarda iyi bir hatta tutmalıyız. Sizin madem böyle bir gücünüz vardı 40 yıldır bu milletin evlatları neden ölüyor? Bu soruyu sormak lazım” dedi.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Tahir Keskinkılıç, Anahtar Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Anahtar Sohbetler" programında konuştu. Keskinkılıç, kurulan komisyonlarda gizlilik kararı alındığını ve bir tiyatro oynandığını söyleyerek, “Hükümet tarafından verilen sözler var. Biz ne olduğunu bilemiyoruz. Kurulan komisyonlarda gizlilik kararı alındı. Dolayısıyla ne konuşulacağı konusunda bilgi sahibi değiliz. Alınan kararlar basına kapalı olacak. Bir tiyatro oynanıyor. İtiraz etsek, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinden niye rahatsız oluyorsun diyecekler. Aslında tepemizde bir giyotin var. Bunu normal şartlarda iyi bir hatta tutmalıyız. Sizin madem böyle bir gücünüz vardı 40 yıldır bu milletin evlatları neden ölüyor? Bu soruyu sormak lazım. Madem 23 yıldır iktidardasınız muktedir olduğununuz en güçlü zamanlarınızda bunu yapma imkanınız varken ekonomik olarak neredeyse en zayıf olduğunuz dönemde, PKK’nın da kendisini fiilen lal ettiği dönemde neden buna teşebbüs ediyorsunuz? Ne ihtiyaç vardı diye bir soru aklımıza geliyor. Bu sorunun cevabını biz çok fazla bilmiyoruz. Bana göre bu sorunun cevabı kendilerinde gizli” diye konuştu.