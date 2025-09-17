Keskinkılıç, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı

Anahtar Parti Kurucular Kurulu, MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Tahir Keskinkılıç, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Tahir Keskinkılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bin yıllardır bu topraklarda adaletle varlığını sürdüren aziz milletimizin, önümüzdeki bin yıllarda da onur ve vakar içinde payidar olması için çıktığımız bu kutlu yolda, Genel Başkan’ımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti’mizin, Teşkilat Başkanlığı görevini bugün itibariyle devralmış bulunuyorum. Bu vesileyle, partimizin kuruluşundan itibaren büyük bir özveriyle bu görevi yürüten Sayın Ayhan Erel ve ekibine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte; kişilere değil sisteme, sadakate değil liyakate, hamasete değil istişareye yaslanan, şeffaf ve sürdürülebilir bir kurumsal yapı inşa etmeye kararlıyız. Planlı, ölçülebilir ve raporlanabilir bir sistem kurarak, emeğimizi daha verimli hale getirecek ve partimizin yükseliş ivmesini artıracağız. Birleşerek ve birimize güç vererek, yüksek motivasyonlu bir çalışma temposu içinde, nezaket ve zarafet ile omuz omuza yürüyeceğiz. Hedefimiz; kişisel kaygılardan uzak, kurumsal ciddiyetle, milletimize 'daha iyisinin mümkün olduğunu' göstermektir. Allah, bizleri milletimize ve birbirimize karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.