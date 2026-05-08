KESOB Başkanı Odakır, mazbatasını aldı

5 Mayıs’ta yapılan KESOB olağan genel kurulunda delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden Başkan seçilen Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte Kocasinan İlçe Seçim Müdürlüğü’nden mazbatayı aldı. Mazbatanın alınmasının ardından Başkan Odakır ve Yönetimi resmen göreve başladı.

KESOB Başkanı Odakır, yeni dönemin esnaf ve sanatkarlara hayırlara vesile olmasını diledi. Odakır, “Kocasinan İlçe Seçim Müdürümüz Sayın Mustafa Tan’a ve personellerine çok teşekkür ediyorum. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.