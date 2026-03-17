KESOB Başkanı Odakır: 'Yeniden aday olduğumu buradan açıklıyorum'

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve KESOB üyeleri katıldı. Programda konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yapılan yatırımlardan bahsetti. Odakır, “İldem bölgesinde yapılan bin 800 konut geçtiğimiz yıllarda teslim oldu. Şu anda esnaf sanatkarlarımız oturdu. Güle güle kullansınlar. Bu TOKİ marifetiyle yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun esnaf sanatkarımıza. Şehir Hastanesi bölgesinde bin 660 konut geçtiğimiz yıl itibariyle tamamlandı. Her zaman devletten, belediyelerden beklemek olmazdı. Şehir Hastanesi bölgesinde yeni bir projeye daha daha el atmış bulunduk. 21 tane parseli TOKİ'den alarak, inşallah önümüzdeki günlerde inşaatlarına başlayacağız. 333 konutumuz inşallah esnaf sanatkarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

“13 MİLYONLUK PROJE KABUL OLDU”

Sözlerini sürdüren Odakır, “KESOB için bir hizmet binası yapmamız gerekiyordu. Hizmet binamız artık ihtiyaca cevap vermiyor. Bunun için yeni bir hizmet binası yapmamız gerekiyordu. Geçtiğimiz yıl 10’uncu ayda temellerini beraber attığımız hizmet binamız inşallah bittiğinde güzel bir hale gelecek. Şu anda kabası bitti. İnşaatların şu anda 3 cephe giydirmesine başladık. Çok güzel gidiyor. İnşallah burası yaklaşık 50 bin esnaf sanatkarımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

“YENİDEN ADAY OLDUĞUMU BURADAN AÇIKLIYORUM”

Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olacağını açıklayan Odakır, “İlimizde yaklaşık 41 odamız var. 50 bin esnaf sanatkarımız var. Burada 39 odamız genel kurulunu yaptı. 2 odamız da bu ayın sonunda genel kurulunu yapacak. 41 odamızın genel kurulu yapılmış olacak. Mayıs'ta KESOB'un seçimleri var. Yani odaların seçimleri bittikten sonra Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin seçimi var. Burada devam eden projelerin aksamaması için sizlerin duası ve desteğini alarak, inşallah yeniden aday olduğumu buradan açıklıyorum” dedi.

“KENDİSİNE DESTEKÇİYİM AÇIK AÇIK SÖYLÜYORUM”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Mustafa Alan ise, mevcut Başkan Şeyhi Odakır’a desteğini açıkladı. Alan, “Kazanılır, kaybedilir ama Şeyhi Bey'in ustalık dönemi. Ben de kendisine destekçiyim açık açık söylüyorum. Allah utandırmasın” dedi.

“ŞEYHİ ODAKIR BAŞKANIMI, GERÇEKTEN TEBRİK EDİYORUM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Ben Şeyhi Odakır başkanımı, gerçekten tebrik ediyorum. Her zamanki samimiyeti, bizlerle olan diyalogları, milletvekillerimize, bakanlarımızla olan diyalogları ve en önemlisi dürüstlüğü, güvenilirliği ile. Gerçi Mustafa başkanım söyledi ama bizim söylememize gerek yok. Elbette oda başkanlarımızın hepsi pırıl pırıl, hepsi de 39'u, diğer kalan 2’si de 41'i de hep beraber inşallah kenetlenerek, aynı hedefe yönelerek, parçalanmadan, birlikte daha güçlü anlayış içerisinde şehrimizin temsil edilmesine fırsat vermenizi ben de bir abiniz olarak başkanlıktan öte bekliyorum. Bunun aksine bir şey de zaten burada paylaşmıyoruz. Gerek de yok” diye konuştu.

“KAYSERİ TİCARETİN, SANAYİNİN BEŞİĞİDİR”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise, “Şeyhi başkanım ifade etti. Ben mümkün olduğunca odaların faaliyetlerine, kongrelerine elimden geldiğince katılırım. Gittiğim ilçelerde fırsat buldukça mutlaka esnaf odalarını ziyaret ederim. Hep diyoruz ya ekonominin can damarı, ticaretin can damarı esnaflarımız. Kayseri ticaretin, sanayinin beşiğidir. Gerçekten çok zor şartlar altında, büyük mücadeleyle katma değer üretirler. Ekonomiye büyük katkılar sağlarlar. Vergilerini öderler. İstihdam yaratırlar. Son dönemde her ne kadar yaşanan bir takım ekonomik sıkıntılar olsa da, ben Kayseri'deki esnaflarımızın bu derece çalışkan, bu derece teşebbüs olmalarından son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞINIZA İNANIYORUM”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Başkanımın yatırımlarını zaten biliyorduk. Hepimiz aracımız bozuluyor, kaza yapıyoruz, ihtiyacımız Yeni Sanayi’ye gidiyoruz. Gerçekten sanayicimize, oto esnafımıza yakışır güzel yerler oldu. Bir taraftan yeni yeni yerler yapılıyor. Bir taraftan konut hamlesi. Ama sevgili başkanım, donanım tamam. Çok güzel binalarımız var. Sizin de yeni yönetim binanız çok güzel oluyor. Bunun yazılımını da aynı özenle, aynı kalitede yerleştirmemiz lazım. O da işten anlayan, işi bilen sanatkarlarımız, biliyorsunuz. Bu noktada odamıza çok görev düşüyor. Dünyadaki gelişmeleri şehrimize transfer etmemiz gerekiyor. Sıkıntı yaşayan vatandaşımızın derdine yetişmemiz gerekiyor. Yolunuz bahtınız açık olsun. İnşallah gelecek döneminizde çok daha güzel işler yapacağınıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“ODAKIR BAŞKANIM GİBİ HERKES ÇALIŞIR İNŞALLAH”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da, “Burada yapılan hizmetleri gördük. Sizler zaten biliyorsunuz. Bunların sahibisiniz ama şunu gördük ki Odakır Başkanım gibi herkes çalışır inşallah ve Kayseri'de Türkiye'de daha fazla üretmek için gayret gösterir. Memnunuz durumunuzdan” dedi.

“BAŞKANIMIN BAHSETTİĞİ YATIRIMLAR GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Kayseri, hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi fikirde olursa olsun bir masanın etrafında kenetlenmeyi, toplanmayı ve dertleşmeyi çok iyi biliyor. İşte bizim gücümüz burada. Dolayısıyla esnaf odamızın, bu davetiyle bütün siyasi renklerin, bütün Kayseri'nin kesimlerinin burada olması gerçekten alkışlamaya değer. Az önce Şeyhi Başkan sunum yaparken aslında birçoğuna da hem şahitlik yaptık hem de başlangıçlarında, süreçlerinde konuşmalarımız oldu. 600 metrekare ile bin 200 metrekare arası, 600 tane, 350 adet oto servis. Ayrıca hibrit araçlar bakım onarım eğitim merkezi. Orada gelip hibrit araçlara nasıl müdahale edebileceğini öğrenecek ve tamirci çıkacak gençlerimiz. Başkanımın bahsettiği yatırımlar gerçekten çok değerli. Mustafa Alan başkanımın söylediği gibi ‘bir esnaf odası başkanının 1 dönemde yapabileceği yatırımlar’ yapıldı. Ben huzurlarınızda Şeyhi Odakır'ı özellikle tebrik ediyor, alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK: “ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINI AZALTMAKTA ÇOK ZORLANIYORUZ”

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sürücüleri uyaran Gökmen Çiçek, "Bayram öncesi bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Biz bu şehirde emniyetimiz ve jandarmamızla beraber bütün asayiş olaylarında 3 aylık süre zarfında bir öncenin 3 ayıyla kıyasladığımızda yüzde 11'lik bir azalış ortada. Hırsızlıkta ve kişilere karşı işlenen suçların her birisinde ciddi bir düşüş yakalandı. Ancak üzülerek söylüyorum. Bir konuda azalış yakalayamıyoruz. Trafik kazalarında. Özellikle geçen sene o kadar uğraşmamıza rağmen, ölümlü trafik kazalarını azaltmakta çok zorlanıyoruz. Önümüz bayram. Kayseri seyahat etmeyi sever. Hem Sıla-i rahim yapmayı sever hem Türkiye'deki birçok yere gitmeyi sever. Sizlere bir vali olarak, kardeşiniz olarak yalvarıyorum. Bu mikrofonlardan tüm Kayseri'ye seslenmek istiyorum. Ne olur? Acılı bir haber gelmeden, trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, tekrar bu masalarda buluşmak ümidiyle diyorum ve herkesi dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. Esnaflarımızın çevresi geniştir, sözleri dinlenir, nasihatlarına kulak verilir. Sizden de ricam tekrar tekrar bu nasihatları yapın. Çünkü bir acıyla karşılaşmak istemiyoruz” diye konuştu.