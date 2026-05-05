KESOB'da Başkanlık için 2 aday yarışacak
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün Mahall Balo ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Mevcut Başkan Şeyhi Odakır ile Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Hayrullah Şahin başkanlık için yarışacak. 326 delegenin katıldığı seçimde sandıklar, saat 17.00’de kapanacak ve oyların sayılması ile birlikte yeni başkan belli olacak.