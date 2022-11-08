KESOB'da Ekim ayında 582 sicil kaydı yapıldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Sicil Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Ekim ayında 582 kişi yeni sicil kaydı yaptırdı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkrlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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  • 08.11.2022 10:39
  • Güncelleme: 08.11.2022 12:05
KESOB'da Ekim ayında 582 sicil kaydı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Sicil Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Ekim ayında 582 kişi yeni sicil kaydı yaptırdı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkârlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

KESOB Sicil Müdürlüğü’nün Ekim ayı verileri belli oldu. Sicil Müdürlüğü’nde yaşanan yoğunluk verilere yansıdı. Buna göre Ekim ayında Kayseri’de 582 kişi yeni sicil kaydı yaptırırken, toplam 176 kişi de çeşitli nedenlerle sicil ve meslek terk işlemi yaptırdı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Ekim ayı verilerini değerlendirdi. Başkan Odakır, son birkaç aydır yeni sicil kayıtlarında bir artış yaşandığına dikkat çekti. Odakır; “Ekim ayında 582 kişi yeni kayıt yaptırdı. Ağustos ve Eylül aylarına göre artış olduğu görülüyor. Yeni sicil kayıtlarının yanı sıra toplam 176 kişi de sicil terk ve meslek terk işlemleri yaptırdı. Sicil terk yaptıran vatandaşımızın çeşitli nedenlerle iş yerinin faaliyetine son veriyor, tek bir nedene dayanmıyor. Yaptığı işin büyümesi nedeniyle sanayi veya ticaret odasına geçenler oluyor, mesleğini değiştirme işlemi olduğu için kayıt sildiriyor, yaş konusundan dolayı kapatmayı uygun gören vatandaşımız oluyor, emeklilik nedeniyle kapatanlar oluyor yani çeşitli nedenlerle sicil terk işlemi yapılıyor, tek bir sebepten kaynaklanmıyor. Bahsettiğimiz hususların da etkisi var. Bu vesileyle, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkârlarımıza işlerinde bol kazançlar diliyor hayırlı olsun diyorum. Çeşitli sebeplerle sicil kaydı sildiren vatandaşlarımıza hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KESOB Başkanı Odakır, Ekim verilerini değerlendirmenin yanı sıra denetim faaliyetlerine de değindi. Başkan Odakır, Ticaret Bakanlığı’nın talimatları ve yetkilendirmesine dayanarak, maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnafa yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Odakır, “Esnaf ve sanatkârlarımıza çağrımızı yineliyoruz. Maliye kaydınız olup oda kaydınız yoksa kayıtlarınızı yaptırınız. Böylece kayıtlı olduğunuz odanın imkanlarından yararlanabileceksiniz” dedi.

İHA

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