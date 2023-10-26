KESOB'da Odakır döneminin ikinci Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

Şeyhi Odakır Başkanlığı’ndaki Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde (KESOB) dönemin ikinci Başkanlar Kurulu toplantısı KESOB Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıda oda başkanlarına faaliyetler aktarıldı, görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıya TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan ile Birlik’e bağlı odaların başkanları katıldı. KESOB’da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı Divan üyelerinin belirlenmesi ile başladı. Divan Başkanlığı’nı Şeyhi Odakır’ın yaptığı toplantıda Divan üyesi olarak Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural ile İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Büyüköz belirlendi.

TOPLAM KAYITLI ESNAF SAYISI 33 BİNE YAKLAŞTI

Merkez ve ilçe olmak üzere 41 odanın ve 33 bine yakın esnaf ve sanatkarın temsilcisi Başkan Şeyhi Odakır, konuşmalarına sicil verilerini değerlendirerek başladı. Eylül ayı dahil olmak üzere yılın ilk dokuz ayında toplam 32 bin 818 esnafın kayıtlı olduğuna değinen Odakır, bu tarihe kadar yeni kayıt sayısının 3 bin 656, tadil sayısının bin 320 ve terk sayısının da bin 569 olduğunu söyledi.

YENİ HİZMET BİNASI İÇİN ARSA ALINDI

Birlik olarak bir önceki Başkanlar Kurulu toplantısından bugüne dek yapılan faaliyetleri aktaran Başkan Odakır, “Büyükşehir Belediyemiz ile eğitim alanında iş birliği protokolü imzaladık. Özel hastanelerle, eğitim kurumlarıyla indirimli hizmet protokolleri imzaladık. Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank’a sanayi siteleri hakkında dosya takdim ettik. Genel sekreterlerimize resmi yazışma kuralları başlıklı eğitim verdik. Türkiye İş Bankası A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladık. Deprem bölgelerine yardım yapıp destek olduk. ORAN Kalkınma Ajansı aracılığıyla Esnafım Eğitimle Gelişiyor başlıklı eğitimlere başladık. Yeni hizmet binası yapmak için arsa satın aldık. Ramazan ve Kurban Bayramları’nda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla bayramlaşma merasimleri düzenledik. Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Sayın İbrahim Kaya’yı ağırlayarak görüş ve taleplerimizi aktardık” diye konuştu.

PROJELER DEVAM EDİYOR

Odakır, faaliyetleri aktardığı konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kooperatifçilik Eğitimi verebilmek için Ticaret Bakanlığı’ndan yetki aldık, şehirde ilk yetki alan kurum olduk. 66 kişiye eğitim verdik, yeni eğitim programları için hazırlıklarımız devam ediyor. Mimarsinan 3. Etap 285 konut teslim edildi. Gurbetçi vatandaşlarımızı karşıladık. Kesob.com adlı web sitemizi yeniledik. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç önderliğinde bir araya gelerek görüş ve taleplerimizi aktardık. 18-24 Eylül tarihlerinde Ahilik Haftası kutlamalarımızı gerçekleştirdik, kutlamaların bir ayağını da Develi ilçesi oluşturdu. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan’ı, AK Parti Kayseri milletvekili Sayın Bayar Özsoy’u ve Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Sayın Taha Enes Şener’i ağırladık sorun ve taleplerimizi görüştük. Basın mensuplarımıza röportajlar verdik, basın birimimiz aracılığıyla Birliğimizin faaliyetlerini, esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını kamuoyuna aktardık. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek işlerimizi takip ettik. 5 farklı başlıkta projelerimiz var, takibini yapıyoruz. Genel sekreterlerimizden gelen talep üzerine bir WhatsApp gurubu oluşturduk. Buradan genelgelerimizi ve duyurularımızı yapmaya devam ediyoruz.”

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM

Faaliyetleri aktarmasının ardından Odakır, “Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüşlerinize, eleştirilerinize dün olduğu gibi bugün de açığız yarın da sizleri dinlemeye hazır olacağız. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Odakır’ın konuşmalarının ardından denetim kurulu raporu okundu. Raporun okunmasından sonra oda başkanlarının görüş ve önerilerinin dinlemesi ile toplantı sona erdi.