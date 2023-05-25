KESOB, kooperatifçilik eğitimi verebilmek için yetki belgesi aldı

14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında artık kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu tutuluyor. Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren kurum ve kuruluşlar da Ticaret Bakanlığı’na yapacağı başvuru ile yetki alarak kooperatifçilik eğitimi verebiliyor. Bu kapsamda Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, yetkilendirilmek için Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Başvuru kabul edildi ve KESOB yeterli şartları oluşturduğu için yetkilendirildi. KESOB, hem Kayseri’de hem de ülkenin çeşitli illerinde faaliyet gösteren kooperatifler ile üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine kooperatifçilik eğitimi verebilecek.

KAYSERİ’DE İLK YETKİYİ KESOB ALDI

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, kooperatifçilik eğitimi verme yetkisi aldıklarını ve olumlu bir gelişme kaydettiklerini ifade etti. Odakır, “Seçimlerde vadettiğimiz başlıklardan biri de eğitimdi. Daha önce farklı kurumlarla imzaladığımız protokollerle sözümüzü yerine getirdiğimizi göstermiştik. Durmadık, yeni bir girişimde bulunarak Kooperatifçilik Eğitimi verebilmek için Ticaret Bakanlığımıza başvurduk, yetkilendirilmek istedik. Bir süredir resmi prosedür devam ediyordu, artık kesinleşti. Protokole imzaları attık. Artık KESOB olarak biz de bu eğitimleri vereceğiz. Hayata geçirdiğimiz yeni hizmetten dolayı ve Kayseri’de yetki alan ilk kurum olduğumuz için sevinçliyiz. Kurumumuza, camiamıza, Kayserimize hayırlı uğurlu olsun. Sözlerimizi bir bir yerine getiremeye, üretmeye, faydalı olmaya gayret edeceğiz. Ticaret Bakanlığımıza ve yetkililerine de ayrıca şükranları sunuyorum. Tekrardan protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

MÜRACAATLAR KESOB’A

KESOB tarafından verilecek kooperatifçilik eğitimi, yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere 2 farklı şekilde düzenlenecek. Toplam 40 dersi içeren eğitimde katılımcılar, eğitimleri tamamlaması durumunda katılım belgesi alacak. Ayrıca katılımcıların aldıkları eğitim Kooperatif Bilgi Sistemi’ne de işlenecek. Kayseri’de ya da şehir dışından kooperatifçilik eğitimi almak isteyen katılımcılar, konu hakkında bilgi almak ve eğitimlere müracaat etmek için KESOB’u arayabilecek.