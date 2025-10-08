KESOB’un konut projesinde arsaların tapuları alındı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) bünyesinde kurulan S.S. KESOB Konut Yapı Kooperatifi faaliyetleri devam ediyor. Şehir Hastanesi’ne yakın bir konumda yükselecek olan konutlara ait arsaların tapularını Şeyhi Odakır teslim aldı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Birlik bünyesinde kurulup faaliyetlerine başlayan kooperatifteki son gelişmeleri değerlendirerek, “S.S. KESOB Konut Yapı Kooperatifimizde çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hatırlanacağı üzere, öncelikle Şehir Hastanesi’ne çok yakın konumda TOKİ’den ihale usulü ile arsalarımızı almıştık. Arsa alımından günümüze kadar gerekli prosedürleri eksiksiz olarak tamamladık ve arsaların tapularını alma noktasına geldik. Bu bağlamda Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüzden 20 arsamızın daha tapusunu aldık, 1 arsamızın tapusunu da daha önce almıştık. İnşallah yıl bitimine kadar evrak, proje ve benzeri süreçlerini tamamlayabilmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada 333 konutu yapacağız ve kısmet olursa konut yapmaya devam etmek istiyoruz. Resmi prosedürler dolayısıyla bir anda olup bitmiyor. Üyelerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız müsterih olsun, projeler tamamlanınca temel atmayı planlıyoruz. Sonrasında kazasız belasız bir şekilde mümkün olan en kısa sürede konutlarımızı tamamlamaktan yana niyetliyiz” ifadelerini kullandı.