KESOB yeni hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve esnaflar katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Esnaf şehrinde, esnafların her sokağında hikayesinin olduğu, bütün hatıraların esnaflar üzerine olduğu bu şehirde esnafların eli olan bu merkezin temel atmasında olduğum için çok mutluyum. Kayseri Esnaf Odamız çok büyük mücadeleler veriyor. Bir yandan kooperatifler, bir yandan elektrikli araçlar ile yaptıkları proje. Gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Bir de konferans salonu ve toplantı salonları da var içinde. Bizim de kullanabileceğimiz, şehrin de ihtiyaçlarında kullanacak bir bina oldu. Caddeyi de güzelleştiren bir şekilde yapılacak. Gerçekten Kayseri’ye yakışmış” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mize yakışacak bir eser. Zaman zaman odamıza geldiğimizde acaba diyorduk; şöyle bir hamle olsa da şehrimize yakışır bir bina olsa diye içimizden geçirmiyor değildik. İnşallah bu eserin de ortaya çıkmasında hep beraber çalışarak, ortaya çıkacağına inanıyor. Şeyhi Odakır başkanımızın başkanlığında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ülkemiz, şehrimiz ve milletimiz için taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Kim ne yapıyor ise yaptığını kendine götürmüyor, memlekete bırakıyor. Bugün burada yapımına başlanan bina da inşallah bu şehre uzunca bir süre hizmet edecek” açıklamasını yaptı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, “Göreve geldiğimizde esnaf ve sanatkarlarımıza söz vermiştik. 3 yıl önce seçildiğimizde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği için yeni bir hizmet binasının olması gerektiğini hep arzulamıştık. Ama bu birliğimize bağlı 41 tane odamız var. Bu 41 odanın da sicile kayıtlı yaklaşık 50 bin de esnaf ve sanatkarımız var şehirde. Burda bodrum zemin, artı 2 kat şekliyle 4 katlı, 2 bin metrekare inşaat alanı bir yer olacak. Şimdiden şehrimize ve esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 4 katlı yeni hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.