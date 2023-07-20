Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Selçuklularının en parlak döneminde Sultan 1'inci Alaaddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda inşa ettirilen Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 20.07.2023 09:54
  • Güncelleme: 20.07.2023 14:12
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Keykubadiye Sarayı'ndaki kazı çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Selçuklularının en parlak döneminde Sultan 1’inci Alaaddin Keykubad tarafından 1220’li yıllarda inşa ettirilen Keykubadiye Sarayı’ndaki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Şeker Gölü üzerinde bulunan Selçuklu dönemine ait Keykubadiye Sarayı’nda yapılan kazı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kazı alanında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları eşlik etti.

Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş’tan kazı çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, Selçuklu kenti Kayseri olan Kayseri için çok önemli olan Keykubadiye Sarayı’nın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi destekleriyle devam ettiğini belirtti.

2014’ten itibaren burada kazı çalışmaları yaptıklarını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Şeker Fabrikası’nın çok büyük desteklerinin olduğunu anlatan Prof. Dr. Ali Baş, sorunsuz bir şekilde kazıların sürdüğünü ifade etti.

Baş, Başkan Büyükkılıç’a kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan Alaaddin Keykubad’ın sarayının da olduğu alanda kapsamlı bilgiler verdi.

“Tarihe bir kez daha ışık tutacak”

Kayseri’nin, Anadolu Selçuklu Devleti’nin diyarı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sultan 1’inci Alaaddin Keykubad tarafından 1220’li yıllarda inşa ettirilen Keykubadiye Sarayı’ndaki kazı çalışmalarını yerinde inceleyip, Kazı Başkanımız Prof. Dr. Ali Baş’tan bilgi aldık” dedi.

Büyükkılıç, Keykubadiye Sarayı ile tarihe bir kez daha ışık tutacaklarını ifade ederek, “İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında kadim şehrimiz Kayseri, Selçuklu’nun en önemli ve güzel eserlerinden biri olan Keykubadiye Sarayı ile tarihe bir kez daha ışık tutacak” diye konuştu.

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İHA

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