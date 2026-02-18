Keykubat'ta ev kurşunlandı: Şüpheli suç aletiyle yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince bir evin kurşunlanması olayı ile ilgili E.T.K. (23) olayda kullanılan suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Keykubat mahallesinde meydana gelen "Bir evin kurşunlanması" olayında şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştiren E.T.K. (23), olayda kullanılan suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında "Tehdit ve Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.