  • Haberler
  • Gündem
  • Keykubat'ta ev kurşunlandı: Şüpheli suç aletiyle yakalandı

Keykubat'ta ev kurşunlandı: Şüpheli suç aletiyle yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince bir evin kurşunlanması olayı ile ilgili E.T.K. (23) olayda kullanılan suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Keykubat'ta ev kurşunlandı: Şüpheli suç aletiyle yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Keykubat mahallesinde meydana gelen "Bir evin kurşunlanması" olayında şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştiren E.T.K. (23), olayda kullanılan suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında "Tehdit ve Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!