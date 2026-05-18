KGC Başkanı Kösedağ’dan 19 Mayıs Mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan KGC Başkanı Metin Kösedağ, şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı, milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı kurtuluş mücadelesi, bugün güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin, inancın ve sorumluluğun da en büyük göstergesidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine uygun şekilde yetişmesi, ülkemizin yarınları adına büyük önem taşımaktadır. Sporun birleştirici gücüyle yetişen sağlıklı nesiller, Türkiye’nin daha güçlü yarınlara ulaşmasında önemli rol üstlenecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”