KGC Başkanı Kösedağ’dan Ramazan Bayramı mesajı



(RHA)- Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren müstesna günler olduğunu söyledi.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif’i geride bırakırken, bir bayrama daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, yardımlaşma ve paylaşma duygularının en üst seviyeye çıktığı müstesna zamanlardır. Ancak ne yazık ki, içinde bulunduğumuz dönemde başta İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, gözyaşı ve büyük insani dramlar yaşanmaktadır. Masum insanların hayatını kaybettiği, çocukların yetim kaldığı bu acı tablo, bayram sevincimizi gölgelemektedir. Temennimiz; İslam coğrafyasındaki savaşların ve çatışmaların bir an önce sona ermesi, akan kanın durması ve dünyanın dört bir yanında sıkıntı içerisinde yaşam mücadelesi veren tüm insanların huzura, barışa ve refaha kavuşmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta meslektaşlarımız olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.”