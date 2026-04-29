KGC Başkanı Kösedağ'ın hayatını kaybeden annesi son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ve KGC eski Başkanı Mehmet Sena Kösedağ'ın vefat eden annesi Faime Kösedağ (74), son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri’de bir süredir tedavi gören KGC Başkanı Metin Kösedağ ve KGC eski Başkanı Mehmet Sena Kösedağ’ın annesi Faime Kösedağ, yaşamını yitirdi. Faime Kösedağ’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Caminde kılınan cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, basın mensupları Kösedağ ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Faime Kösedağ toprağa verildi.
