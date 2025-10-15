  • Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kamyonet sınıfı araçlara yönelik yapılacak denetimlerle ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Bu kapsamda denetim istasyonlarında yalnızca uygunsuz ve düzensiz yükleme yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonetler denetime alınacak.

KGM, kamyonetlerde düzensiz yüklemeye yönelik denetim başlatıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kamyonet sınıfı araçlara yönelik yeni bir denetim uygulaması başlatacak. Buna göre, denetim istasyonlarında yalnızca uygunsuz veya düzensiz yükleme yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamyonetler kontrol edilecek. Yüklemesi uygun ve düzenli olan araçlar ise denetim kapsamı dışında bırakılacak.

Haber Merkezi

