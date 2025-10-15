KGM, kamyonetlerde düzensiz yüklemeye yönelik denetim başlatıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kamyonet sınıfı araçlara yönelik yeni bir denetim uygulaması başlatacak. Buna göre, denetim istasyonlarında yalnızca uygunsuz veya düzensiz yükleme yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan kamyonetler kontrol edilecek. Yüklemesi uygun ve düzenli olan araçlar ise denetim kapsamı dışında bırakılacak.