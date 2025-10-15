KGM, kamyonetlerde düzensiz yüklemeye yönelik denetim başlatıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından kamyonet sınıfı araçlara yönelik yapılacak denetimlerle ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Bu kapsamda denetim istasyonlarında yalnızca uygunsuz ve düzensiz yükleme yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonetler denetime alınacak.
