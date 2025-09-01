Kıbrıs Başbakanı'ndan Hulusi Akar’a Teşekkür: Kıbrıs Türk Halkı’nın Haklı Davası Savunuldu

Üstel’in açıklamasında, “Sayın Akar’ın 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın gerçek niteliğini vurgulaması, tarihi gerçeklerimizi bir kez daha gözler önüne sermiştir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Avrupa Parlamentosu’nda bir ELAM üyesinin yaptığı nefret dolu açıklamalara da sert bir dille karşılık vererek, bu tür söylemlerin ayrımcılığa ve kutuplaşmaya yol açtığını belirtti.

Başbakan, Kıbrıs Türk Halkı’nın Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile barış ve huzur yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. “Tarihi çarpıtma çabaları, ne haklı davamızdan bizi alıkoyabilir, ne de Doğu Akdeniz’deki meşru haklarımızdan geri adım attırabilir” diyerek, uluslararası camiayı nefret söylemlerine karşı adalet ve gerçeklerden yana tavır almaya davet etti.

Bu önemli açıklama, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı mücadelesinin uluslararası platformda daha fazla görünür olmasına katkıda bulunuyor.