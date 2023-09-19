Kıbrıs Gazisi Arslan: 'Kurşun yağmuruna tuttular, baktım ayakta duracak gibiyim, tekrar mevziiye döndüm'

Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Kıbrıs Gazisi İdris Arslan, "Kurşun yağmuruna tuttular. 1 gün kaldım hastanede. Ayakta duracak gibiyim, tekrar mevziiye döndüm. Bizim yerimizde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde ’Gaziler Günü’ dolayısıyla Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu ve Palyatif Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Deniz Avcı ile ekibi, Palyatif Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi İdris Arslan’ı (70) ziyaret etti. Ziyarette o günleri anlatan Gazi Arslan, "O gün Kızılay Hastanesi’nin oraya gittik. Giderken kurşun yağmuruna tuttular. 1 gün kaldım hastanede. Ayakta duracak gibiyim, tekrar mevziiye döndüm. Bizim yerimizde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bugün de olsa bugün de giderim Allah’ın izniyle" dedi.

Başhekim Yardımcısı Topaloğlu ise, "Vatan size minnettar" diyerek Arslan’ın Gaziler Günü’nü kutladı.