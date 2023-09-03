Kıbrıs Gazisi Çetrez Hayatını Kaybetti
Kıbrıs Gazisi Ahmet Çetrez 70 yaşında hayatını kaybetti.
- 03.09.2023 09:57
- Güncelleme: 03.09.2023 10:37
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kıbrıs Gazisi Ahmet Çetrez 70 yaşında hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Çetrez için Hulusi Akar Cami’nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Çetrez’in cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına Çetrez’in ailesi, yakınları, vatandaşlar ve gaziler katıldı.
İHA
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