Kıbrıs gazisi Dernek Başkanı Osman Balcı son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Osman Balcı defnedildi.

Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Osman Balcı, dün akşam Alsancak Mahallesi’nde cami çıkışı evine dönerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve sevk edildiği hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gazi Balcı, Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

