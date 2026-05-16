Kıbrıs Gazisi Halim Şahbaz hayatını kaybetti
Kıbrıs Gazisi Halim Şahbaz 74 yaşında hayatında kaybetti. Şahbaz'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halim Şahbaz hayatını kaybetti. Vefat eden Kıbrıs Gazisi Halim Şahbaz’ın cenazesi Hulusi Akar Cami’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Kayseri Merkez Komutanı Hv.İs.Alb. Nedret Öztürk, Şahbaz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.