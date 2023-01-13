Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi 71 yaşındaki Şakir Öztürk, askeri törenle memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.
- 13.01.2023 10:09
- Güncelleme: 13.01.2023 10:09
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kıbrıs Gazisi 71 yaşındaki Şakir Öztürk, askeri törenle memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul’da yaşamını yitiren Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Öztürk’ün cenazesi Ovacık köyü mezarlığına defnedildi.
Törene, Öztürk’ün yakınlarının yanı sıra Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, İlçe Belediye Başkanı Hakan Gök, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
İHA
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