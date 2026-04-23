Kick boks sporcusu Özer 'Spor bizi kötü alışkanlıklardan koruyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Buğra Özer, 4 yıldır kick boks sporuyla uğraştığını belirterek hedefinin milli takıma gitmek olduğunu ifade etti.

17 yaşındaki genç sporcu Özer, “Daha önce de Türkiye şampiyonalarına katıldım; bu sene bir derece olmadı ancak önümüzdeki maçlarda inşallah derece ve şampiyonluklar planlıyoruz. Bu işin başında bana göre teknik çok önemli. Hocaların yönlendirmesi ve onların verdiği tekniklere uymak tabii ki çok mühim. Ondan sonraki ikinci aşama ise bence kondisyon. Maçlarda teknikten de önce gelen şey kondisyondur; çünkü insan maç yaparken zorlanabiliyor ve bazen kendisini kaybedebiliyor. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kick boksla uğraşmak isteyen, dışarıda çok aktif olan insanlara bu sporu tavsiye ederim. Çünkü artık insanlar spor yapmadan, dışarıda başkalarına saldırarak deşarj olmaya çalışıyorlar. Ben de bu spora öyle başladım; zamanında kardeşimle evde çok kavga ediyorduk, onun üzerine başladık. Şimdi antrenmanları birlikte yaptıkça insan daha çok zevk alıyor ve kimseye bulaşmadan uzak duruyor. Gerçekten spor bizi kötü alışkanlıklardan koruyor; insanı sigara gibi şeylerden uzak tutuyor. Spor yapmak insan sağlığı için çok önemli. Kardeşimle beraber kalp çarpıntısı gibi şikâyetlerimiz olduğu için başlamıştık; bu yüzden spor yapmak insanı hem ruhani hem de bedeni olarak gerçekten rahatlatıyor. 20 gün sonra Dünya Kupası var, inşallah orada mücadele edeceğiz. Şampiyonluk bekliyoruz ve bunun için hazırlanıyoruz. En büyük hayalim millî takıma gidip ülkemi en iyi şekilde temsil ederek dünya şampiyonu olmak” ifadelerini kullandı.