KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri yararına konser gerçekleştirildi. 

PAYLAŞ
  • 04.12.2022 14:57
  • Güncelleme: 04.12.2022 14:57
KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri yararına düzenlediği geleneksel Sevgi Konseri Kadirhas Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Konserden elde edilen gelir ise ZİÇEV yararına kullanılacak. Özel çocukların sergilediği performans yoğun ilgi gördü. Saygı duruşuyla başlayan konsere AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu ve davetliler katıldı. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir konser düzenlenen konserde konuşan Milletvekili Atçı, “Bende bir engelli annesiyim. Daha doğrusu meleğin annesiyim. Onlar birer melek, bizim evde de bir melek yaşıyor. 25 yıldır bu işin içerisindeyim. Nitekim bende ZİÇEV’in velisiyim. Oğlumda ZİÇEV’e devam eden öğrencilerden. Ne kadar gayetle bu iş omuzladıklarını gayet iyi biliyorum. ZİÇEV Kayseri şubesini daha önce ziyaret etme fırsatım oldu. Çok özveri ile çalıştıklarını yakından biliyorum” dedi. 

‘EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİK’

Bugünün farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Karaoğlu, herkesin potansiyelli birer engelli olduğunu ifade etti. Engelleri kaldırıp destek olmamız gerektiğini belirten Karaoğlu, “Bugün 3 Aralık dünya engelliler günü, farkındalık yaratma günü, anlamlı bir gün çünkü özellikle bu konuda birtakım etkinliklerin yapılması ve farkındalığın yaratılması için bizde 3 yıldır KİGDER olarak ZİÇEV yararına farkındalık konserleri yapıyoruz. Bu konserleri ZİÇEV öğrencileri ve velileri ve KİGDER üyeleri katılıyorlar. Bu bir kaynaştırma. Bireylere sorumluluk yüklediğiniz zaman engellerin bireylerinde neler yapabileceğini görüyoruz. Engelli olmayanların, potansiyele birer engelli olduklarını fark etmelerini sağlayıp, mutlaka bu konuda daha duyarlı olmaları için bugün belki bir fırsat olacak. Mutlaka bir çoğumuz duyarlıyız ama farkında değiliz. Bu farkındalığı biraz artırmamız gerekir. Bu sebeple böyle bir konser düzenledik. İnşallah izleyenlerin beğenisine sunacağız. Engelli bireylere sorumluluk verildiği zaman üreten bireyler haline getirilebilirler. Engellileri tecrit etmemek aramıza almak kaynaşmak gerek. En büyük engel sevgisizlik, engelleri kaldırıp destek olmamız gerek” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Engelliler Gününe Özel Orhan Hakalmaz Konseri

Engelliler Gününe Özel Orhan Hakalmaz Konseri

Melikgazi Belediyesi İlçeyi Ağaçlandırmada Zamandan Kazanıyor

Melikgazi Belediyesi İlçeyi Ağaçlandırmada Zamandan Kazanıyor

Kayseri'de çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Kayseri'de çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Bu pazarda yok yok

Bu pazarda yok yok

Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Özel çocuklara özel projeler yapılıyor

Hacılar'da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temelleri atıldı

Hacılar'da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası'nın temelleri atıldı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

DAHA FAZLA
Develide bıçaklı kavga: 1 ölü

Develide bıçaklı kavga: 1 ölü

Sis ile pus arasındaki fark

Sis ile pus arasındaki fark

Engelli vatandaşlar Kayseri'yi havadan izledi

Engelli vatandaşlar Kayseri'yi havadan izledi

Uzmanından uyarı: 'Altında yatırımın tam zamanı'

Uzmanından uyarı: 'Altında yatırımın tam zamanı'

Kocasinan Belediyesi'nin Desteğiyle 4 Bin Aile Kışı Sıcak Geçirecek

Kocasinan Belediyesi'nin Desteğiyle 4 Bin Aile Kışı Sıcak Geçirecek