KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileri yararına düzenlediği geleneksel Sevgi Konseri Kadirhas Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Konserden elde edilen gelir ise ZİÇEV yararına kullanılacak. Özel çocukların sergilediği performans yoğun ilgi gördü. Saygı duruşuyla başlayan konsere AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu ve davetliler katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir konser düzenlenen konserde konuşan Milletvekili Atçı, “Bende bir engelli annesiyim. Daha doğrusu meleğin annesiyim. Onlar birer melek, bizim evde de bir melek yaşıyor. 25 yıldır bu işin içerisindeyim. Nitekim bende ZİÇEV’in velisiyim. Oğlumda ZİÇEV’e devam eden öğrencilerden. Ne kadar gayetle bu iş omuzladıklarını gayet iyi biliyorum. ZİÇEV Kayseri şubesini daha önce ziyaret etme fırsatım oldu. Çok özveri ile çalıştıklarını yakından biliyorum” dedi.

‘EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİK’

Bugünün farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Karaoğlu, herkesin potansiyelli birer engelli olduğunu ifade etti. Engelleri kaldırıp destek olmamız gerektiğini belirten Karaoğlu, “Bugün 3 Aralık dünya engelliler günü, farkındalık yaratma günü, anlamlı bir gün çünkü özellikle bu konuda birtakım etkinliklerin yapılması ve farkındalığın yaratılması için bizde 3 yıldır KİGDER olarak ZİÇEV yararına farkındalık konserleri yapıyoruz. Bu konserleri ZİÇEV öğrencileri ve velileri ve KİGDER üyeleri katılıyorlar. Bu bir kaynaştırma. Bireylere sorumluluk yüklediğiniz zaman engellerin bireylerinde neler yapabileceğini görüyoruz. Engelli olmayanların, potansiyele birer engelli olduklarını fark etmelerini sağlayıp, mutlaka bu konuda daha duyarlı olmaları için bugün belki bir fırsat olacak. Mutlaka bir çoğumuz duyarlıyız ama farkında değiliz. Bu farkındalığı biraz artırmamız gerekir. Bu sebeple böyle bir konser düzenledik. İnşallah izleyenlerin beğenisine sunacağız. Engelli bireylere sorumluluk verildiği zaman üreten bireyler haline getirilebilirler. Engellileri tecrit etmemek aramıza almak kaynaşmak gerek. En büyük engel sevgisizlik, engelleri kaldırıp destek olmamız gerek” ifadelerini kullandı.