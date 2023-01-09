Kılıçaslan'da silahlı magandalar kol geziyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu 2 evde hasar meydana geldi.

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  • 09.01.2023 21:57
  • Güncelleme: 10.01.2023 09:27
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Kılıçaslan'da silahlı magandalar kol geziyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu 2 evde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Açı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmalar bir apartmanda bulunan 2 dairenin camına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, hasar gören evlerde incelemelerini yaparken, polis ekipleri de ateş açan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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