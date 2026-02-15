Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'

Kayseri'nin merkez mahallelerinden Kılıçaslan Mahallesi Muhtarı Abdullah Yiğit, ‘cep telefonu ile kalkıyoruz’ şikayetlerini de dikkate alarak, gürültü kirliliğine neden olmak ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet etmek gibi gerekçelerle sahurda geleneksel Ramazan davulu çalınmasını yasakladı.

Mahalle Muhtarı Abdullah Yiğit, kanuni bir dayanakla yasakladığı Ramazan Davulu uygulamasını duyurduğu bildirisini mahalle sakinleri ve bina yöneticilerine iletti.

Muhtar Yiğit'in Kanuni bir dayanakla Ramazan davulunu yasakladığı bildirisi şu şekilde:

'Mahallemizde üç yıldır Ramazan davulu çalınmıyor. Sebebi genellikle “cep telefonu ile kalkıyoruz” gibi şikayetlerden dolayıdır. Ayrıca Kabahatler Kanunu’na göre davul çalmak gürültü kirliliğine muhalefet olduğundan dolayı bu yıl da ve bundan sonraki yıllarda da mahallemizde Ramazan davulu çalınmayacaktır.

Korsan Ramazan davulcusuna ve davulcu bahşişine gelenlere itibar etmeyiniz. Ben kimseye davulcu belgesi ve yetkisi vermedim. Anlayışınız için teşekkür ederim.'

Yüz yıllardır devam eden bu geleneksel Ramazan davulunun yasaklanmasına tepki gösteren bir kısım mahalle sakini, Ramazan'ı ve orucu hatırlatıcı bu tür geleneklerin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyor.