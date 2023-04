Kılıçdaroğlu: 'Herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de düzenlediği mitingde, “5’li çetelerin at koşturduğu bir Türkiye değil, herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz. Atatürk Havaalanını uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim, kıyamet koptu. Yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz. 458 milyar doları getireceğim, halkın cebine koyacağım diyorum. ’Getiremezsiniz’ diyorlar. Getireceğim, onu da göreceksiniz” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde kendisini dinleyen vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, Kayseri’nin sıkıntılarını bildiğini söyleyerek, “İşçinin emekçinin, esnafın iktidarını istiyor musunuz? Garibin, gurabanın iktidarını istiyor musunuz? O zaman çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Kayseri son yıllarda kan kaybetti, kişi başı gelir düşmeye başladı. Çok sayıda insan fakirliğe sevk edildi. Bunu beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri’yi bölgenin en güçlü illerinden biri haline getirmek zorundayız. Kayseri Anadolu’nun kilit isimlerinden biri. Her gelen hızlı tren sözü veriyor. 22 yıldır yapamadılar. O hızlı tren buraya gelecek. Bay Kemal söz verirse, sözünden dönmez. Kayseri’yi demir yolunu Mersin’e İskenduran’a bağlayacağız. Dolayısıyla Türkiye üreten değil, aynı zamanda dünyayla rekabet eden bir ülke haline gelecek. Her üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye. Teknoloji de önemli adımlar atan bir Türkiye” diye konuştu.

“Atatürk Havaalanı’nı uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim, kıyamet koptu”

Kılıçdaroğlu, “Atatürk Havaalanını uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim, kıyamet koptu. Yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. 5’li çetelerin at koşturduğu bir Türkiye değil, herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz. Soygunculara hizmet eden bir devlet anlayışından vatandaşına hizmet eden bir devlet haline getireceğiz, bu ülkeye baharı, kardeşliği getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Hiç kimseyi kimliğinden inancından dolayı sorgulanmadığı bir ülke inşa edeceğim, göreceksiniz. 458 milyar doları getireceğim, halkın cebine koyacağım diyorum. ’Getiremezsiniz’ diyorlar. Getireceğim, onu da göreceksiniz. Her şeyi biliyorum. Hangi bankalara para yatırdıklarını biliyorum. Son kuruşuna kadar getireceğim. 2015 yılından bu yana asgari ücret kadar ikramiye ödeyin dedim. Elin oğluna var da emekçiye neden yok? Bulacaksın. Bütçede para var. Ben de ısrar ettim vermeye başladılar. Seçim yaklaştı, biraz yükselttiler. Şimdi de asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda emeklilerimiz bankaya gidecek ve 15 bin TL para yattığını göreceksin. 5’li çetelere para var, yandaşa para var, emekçiye gelince para yok. 5’li çetelerden alacağım, emekçiye vereceğim. Adalet sadece mahkeme salonunda olmaz, her alanda olur. Emekçiye açlık sınırının altına veriyorsan orada adalet yok demektir” ifadelerini kullandı.

“Beni Cumhurbaşkanı seçtiğinizde çok rahat bir şekilde eleştirebileceksiniz”

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dersime iyi çalıştım. Kayseri’de ilk kez sandığa gidip oy verecek kişi sayısı 88 bin 29 kişi. Gençler sandığa gidecek oy kullanacak. Türkiye genelinde 5 milyon 300 genç sandığa gidecek ve ’Türkiye’de otoriter bir rejim vardı, biz demokratik yollarla gönderdik, yerine demokrasiye inan bir kişiyi getirdik diyecekler. Beni Cumhurbaşkanı seçtiğinizde çok rahat bir şekilde eleştirebileceksiniz. Bundan çekinmeyeceğiz. Eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Siyasetçi bundan ders çıkarmalıdır. Demokrasi budur. Demokrasi hoşgörü rejimidir. 5’li çeteler dedim ya, hedef aldığım bir kitle de var; uyuşturucu baronları. Onların da kökünü kazıyacağım. Size sözüm var, evlatlarımızı zehirleyen uyuşturucu baronlarının tamamını göndereceğim. Yapacağımız çok iş var. Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Sınır namussa nasıl yolgeçen hanına dönüyor? 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var, onları en geç 2 yıl içerisinde memleketlerine yollayacağız. Bay Kemal söz verdiyse tutar. Suriye ile barışacağız ve onlara imkan sağlayacağız. Bunların tamamını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bir çocuk açsa Bay Kemal de açtır” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Şimdi komut yapıyorlar. Bu konutları sırtı kalınlara yapıyorlar. Bay Kemal sırtı kalınlarla yan yana değildir. Çocuk açsa Bay Kemal de açtır. Kışın ortasında yoksul ailenin elektriği, doğal gazı kesilir mi? Bunların tamamını düzelteceğim. Hiç kimse yoksulluğu dolayısıyla teşhir edilmemelidir. İnsanın onuru vardır, bunun korunması lazımdır. O yoksulsa o ayıp ona değil, devlete aittir. Devleti yönetenlerin adaletle devleti yönetmelerini istiyoruz. Bay Kemal için her türlü iftira atılır. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yemeyeceğim. Siyasete girdiğimde bütün mal varlığımı açıkladım. Siyaset zenginleşme aracı değil, halka hizmet etme aracıdır. Onların neler yaptığını biliyorum. Bu milletten çalınanın tamamını getireceğim. Sinan Ateş’in de Gaffar Okan’ın da hakkını sonuna kadar arayacağım. Tamamının faillerini getirip, kulaklarından tutup mahkemeye getireceğim. Milliyetçilik herkesin iş, aş sahibi olmasını sağlamaktır. Milliyetçilik 85 milyonun onuruyla yaşamaktır. Suriye’de 34 askerimiz şehit edildi. Vuran Rusya idi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Putin’in ayağına gitti. Özür dilenecekse onların dilemesi lazım. Putin kapıda bekletti, bütün dünyaya gösterdi. Benim ağırıma gider. Siyasi rakibim ama ağırıma gider. Türkiye’yi temsil eden kişi bu devleti bu pozisyona düşürmez. Bay Kemal buna izin vermez. Biz hiç kimsenin önünde diz çökmeyiz. Tank palet fabrikasını alacağım, ordumuza vereceğim. Katar’a sattılar, onu alacağım ve ordumuza vereceğim. GATA, askeri hastaneler tamamını kapattılar. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Askeri hastanenin açık olması lazım. O hastanelerin tamamını açacağız. Her şey çok güzel olacak. İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın bu ülke ahlakı erdemi getireceğiz. Siz onurla, gururla hizmet edeceğim. Hiç kimsenin yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Söz Bay Kemal’in sözü. Hepsini yapacağım.”