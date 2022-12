Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara hitap etti. Kadınlar Buluşması’nda konuşan Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder iktidar olursak, kırsalda çalışanların kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim. Her kadın kazanacak" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda kadınlara seslenen Kemal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; iktidar olduklarında kadınları erkeklere muhtaç ettirmeyeceklerini söyleyerek, "Durumu değiştirmek benim irademle olmuyor. Beraber olursak her şeyi değiştireceğiz. Ücretli öğretmenlerin de durumunu biliyorum. Tamamını değiştireceğim. Herkes kadrolu öğretmen olacak. Ben bu ülkede 450 kilometre yürüdüysem adalet için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa onun üzerine yürüyeceğim. Evlatlarımızın yatağa aç yatmaması lazım. Onlar bugünümüz ve geleceğimiz için son derece önemlidir. Belediyelerimiz çocuklarımızın beslenme çantalarını veriyor. Bunu ülke geneline yaymak için yetki vereceksiniz. Bunu yapacağız. Allah nasip eder iktidar olursak, kırsalda çalışanların kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim. Her kadın kazanacak. Diyorlar ki ’yapamaz, bunu gerçekleştiremez’. Bütün belediye başkanlarımız bunu yapıyor. Söylüyorum, başarıyla yapıyorlar. Geldiğimizde o bütçe 5’li çetelere gitmeyecek. Yıllar yılı bizi ayrıştırdılar ve böldüler. Yok başı açık, yok kapalı. Kadın kadındır. Kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün torpilleri bitireceğim. Çocuklarımız sınavlarda başarılı oluyorlar, sözlü sınavlarda eleniyorlar. Bu sözlü sınavı kaldıracağım. Torpili bitireceğim. Biz; geliri olmayan vatandaşlara karşılıksız ödeme yapacağız. Parayı da kadının hesabına yatıracağız. Onların yoksulluğunu, fakirliğini sadece devlet bilecek. Herkesin gurunu koruyacağız. İnancımız belli, inancımız yerinde. Sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek. Evde engelli varsa, yaşlı varsa ve anne ona bakıyorsa onun da sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Onun tek çalışma yeri engelli aile bireyine bakmak. O da yeri ve zamanı geldiğinde emekli olacak ve aylığını alacak" dedi.

"Baronların kellelerini keseceğim"

Uyuşturucunun aileleri nasıl perişan ettiğini bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında yapacakları projelerden bahsetti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucunun ne olduğunu biliyorum. Aileleri, yuvaları nasıl yıktığını biliyorum. Annelerin, babaların nasıl perişan olduğunu biliyorum. Allah sizi inandırsın; ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmek. Onların kimlerle iş birliği yaptığını ve arkasındaki siyasi gücü biliyorum. Ben hiçbir zaman yasadışı gücün yanında bir adım atmam. Uyuşturucu baronlarına hesap soracağım. Yaşadığınız dramın sona ermesini istiyorsanız, kadınların huzur içerisinde yaşamalarını istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Altı oku görüyorsunuz. Sandığa gidip oy kullanacaksanız. Elinizi vicdanınıza götürün, oyunuzu öyle kullanın. ’Helalleşelim’ diye çağrı yaptım. Artık kutuplaşmayalım, kavga etmeyelim. Memlekete huzur lazım. Memlekette huzur olmazsa evde bereket olmaz, huzur olmaz. En geç 1 yıl içerisinde hiçbir öğrenci ’benim yurt sorunum vardır’ demeyecek. Yetişen evlatlarımız neden Türkiye’de kalmak istemiyor, ’yurtdışına gideyim’ diyor. Türkiye’de asgari ücretle bırak çalışmayı iş bile bulamıyorlar. Bulamayınca umutlarını kaybediyorlar. Bütün gençlere sesleniyorum, umutsuzluğa kapılmayın. Sizin gücünüzle Türkiye’yi çağdaş uygarlığa çıkaracağım. Bütün kadınlar beraber olun, birlikte olun. Acılarınızı paylaşın. Mutlaka dayanışma kültürünü geliştirin. Sandığa gidin ve oy kullanın. Kim sizin hakkını ve hukukunuzu koruyorsa onun yanında olun. Kadının gücünü biliyorum. Evden de biliyorum. Bizim evde de hanımın sözü geçer. Onu herkes bilir. Benim 2 kızım var. Okudular ve elleri ekmek tutuyor. Kız çocuklarını okuması lazım. Bu sorunları halledeceğiz. Kız çocukları sevinç içerisinde okullarına gidecekler. Bundan emin olmanızı isterim. Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak. Hiçbir çiftçinin zarar etmeyeceği uygulamaları hayata geçireceğim. Bunların hepsini halledeceğim" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışına giden paraları getireceğim, millete vereceğim"

Yurtdışına gittiğini iddia ettiği paraları ülkeye geri getirerek millete vereceğini de sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu; "5’li çetenin götürdüğü para 481 milyar dolar. Buradan paranızı Amerika’ya gönderiyorlar, Londra’ya gönderiyorlar. Tamamını getireceğim, bu millete vereceğim" şeklinde konuştu.

"Adalet Bakanlığı’na yürümesek kimse elinden tutmayacaktı"

6 yaşındaki kız çocuğuna istismarını duyduğunda o gece uyuyamadığını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu; "Böyle bir iş olur mu? Bakan çıktı ’2 yıldır haberimiz vardı’ dedi. Haberiniz vardıysa ne yaptınız? Meclise gittim ve ’beraber Adalet Bakanlığı’na yürüyeceğiz’ dedim. 6 yaşındaki çocuğun hakkını aramıyorsak siyaset yapmayalım. ’Devleti dumura uğrattınız’ dedim. Bu ülkenin hakimi, savcısı yok mu? Sahte raporlar ile bir başkasını alet ederek kendinizi aklamaya çalıştınız. O çocuğun hakkı için bakanlığa yürümesek kimse elinden tutmayacaktı. Benim vicdanım el vermiyor. Adalet isteyenlere vicdanım el vermiyor. Hiç endişe etmeyin, beraber olursak, konuşursak güçlü oluruz. Kadınların gücü bütün zalimleri yenecektir. Kadınlar çok güçlü. Türkiye genelinde gücünüzü ortaklaştıracaksınız. Sandığa gideceksiniz ve ’artık zulme son’ diyeceksiniz. Birleşin ve beraber olun" dedi.