Kılıçdaroğlu, Akşener'i Mariot Otel'de ikna etmiş

Meral Akşener'in masayı terk etmesinden sonra, Millet İttifakı'ndaki bölünmenin giderildiği noktanın ABD Ankara Büyükelçiliği binasının karşı bölgesindeki kökü dışarıda, ABD kökenli JW Marriott Otel olduğu tespit edildi.

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  • 07.03.2023 16:18
  • Güncelleme: 07.03.2023 16:18
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Kılıçdaroğlu, Akşener'i Mariot Otel'de ikna etmiş

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çukurambar’da İngiliz- Amerikan oteli Marriott’ta bir araya geldikleri öğrenildi. Siyasi tarihe geçen kirli “Güneş Motel” görüşmesini hafızalara getiren görüşmenin 45 dakika sürdüğü belirlendi. Basına ve kamuoyuna bilgi verilmeksizin yapılan sır görüşmenin ardından Akşener’in 6’lı masaya dönme kararı aldığı ifade edildi.

Ankara Marriott Oteli'nin, ABD Büyükelçiliği’nin karşı bölgesinde yer aldığı bildirildi. ABD Büyükelçiliği ile Marriott Oteli'nin 10 dakikalık mesafede olduğu kaydedildi.

Yeniasır gazetesindeki köşesinde Bülent Erandaç'ın kaleme aldığı görüşme süreci şu şekilde cereyan etti: “Derin Amerika-Avrupa’nın gözlemleri altında CHP ve İYİ Parti’nin önde gelen isimleri pazarlık yaptılar. Pazartesi sabahı Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı görevlendirip Akşener'e gönderdi. Yavaş ve İmamoğlu ile görüşen Akşener, ‘Benim cumhurbaşkanlığı için önerdiğim Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, güçlü yetkilerle CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLURSA dönerim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederim’ dedi. CHP lideri de Akşener'in bu teklifine 'EVET' dedi. Ardından iki lider telefonla konuştu. Son noktaya imza atmak üzere, meşhur MARRIOTT OTEL'de buluştular. Bu görüşmeden sonra önce Kılıçdaroğlu ardından Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi…”

Haber Merkezi

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