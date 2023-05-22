Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, Kayseri'de saha çalışmalarında Kılıçdaroğlu'nun neredeyse hiçbir propaganda tanıtımının olmaması, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de şimdiden havlu atmış olduğu şeklinde yorumlanıyor.

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  • 22.05.2023 14:10
  • Güncelleme: 22.05.2023 14:10
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Kılıçdaroğlu, Kayseri'de havlu mu attı?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, Kayseri'de saha çalışmalarında Kılıçdaroğlu'nun neredeyse hiçbir propaganda tanıtımının olmaması, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'de şimdiden havlu atmış olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda %5'lik oranda düşük oy almasından sonra, 28 Mayıs'a ertelenen 2.tur seçimleri için İttifak mensubu siyasi partilerin Kayseri'de neredeyse hiçbir çalışmamasının olmaması, şimdiden seçimin sonucuyla ilgili ipuçları da veriyor.

Özellikle Kayseri'de oylarını yüzde 50 artıran CHP il teşkilatı ve ittifak ortağı diğer siyasi partilerin mensuplarının da saha ve propaganda tanıtımlarının olmaması, büyük ölçüde terazinin topuzunu Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine dönüştürüyor.

Haber Merkezi

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