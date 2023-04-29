Kılıçdaroğlu: “Kayseri’yi demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız”

22 yıldır yapamadılar. Ama unutmayın Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez. Bu tren buraya gelecek. Sadece hızlı tren mi? Hayır. Kayseri’yi eğer demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız. Demir yolunu aynı zamanda Kayseri’den Mersin’e, İskenderun’a bağlayacağız” açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine 15 gün ittifakların propaganda çalışmaları devam ediyor. Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da kısa birer konuşma yaptığı mitingde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’yle ilgili vaatlerini açıkladı. Kayseri’ye hızlı tren yatırımının yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, kentin ihracatının arttırılması için demiryolu ağının önemli olduğunu vurguladı. Kayseri’nin demir yoluyla denize bağlanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kayseri’yi biliyorum. 1974’lerden bu yana Kayseri’yi çok iyi biliyorum. Kendi içinde kendi dinamikleriyle büyüyen Anadolu’nun kilit illerinden birisi olan Kayseri… Ama son yıllarda giderek kan kaybetti. Kişi başına gelir düşmeye başladı. İnsanlar işsiz olmaya başladı. Çok sayıda insan yoksulluğa, fakirliğe mahkum edildi. Bunları çok iyi biliyorum şimdi bunları değiştirmek zorundayız. Beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri’yi bölgenin en güçlü illerinden birisi haline getirmek zorundayız. Çünkü Kayseri kilit bir kent, Orta Anadolu’nun kilit kenti. Bakınız, yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar. 22 yıldır yapamadılar. Ama unutmayın Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez. Bu tren buraya gelecek. Sadece hızlı tren mi? Hayır. Kayseri’yi eğer demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız. Demir yolunu aynı zamanda Kayseri’den Mersin’e, İskenderun’a bağlayacağız” diye konuştu.

Kayseri’de kooperatif mağdurlarının olduğundan da haberdar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Kayseri’nin kooperatif mağdurlarının sorunlarını da biliyorum. Orada dönen dolapları da... Türkiye’de dönen dolapları da biliyorum. 418 milyar doları getireceğim bu halkın cebine koyacağım diye itiraz ediyorlar. ‘Parayı geri getiremezsin’ diyorlar. Hiç endişe etmeyiniz bu kardeşiniz parayı nereye götürdüklerini biliyor. Hangi bankalara yatırdıklarını biliyor. Amerika’yı da İngiltere’yi de biliyor. Nerelerde oturduklarını da biliyor. Tek tek son kuruşuna kadar getireceğim. Halkımın alın terini, hakkını, hukukunu teslim edeceğim” diye konuştu.

‘KAYSERİ’DE 88 BİN 29 GENÇ OY KULLANACAK’

Umudunun gençlikte olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Benim umudum sizsiniz gençler. Kayseri’de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak genç sayısı 88 bin 29. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon 300 bin kişi (genç) sandığa gidecek, oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Bütün dünyaya şunu söyleyecek; ‘Türkiye’de otoriter bir rejim vardı. Tweet atarken bile çekiniyorduk. Eleştirirken bile çekiniyorduk. Annelerimiz, babalarımız bizi uyarıyordu aman sakın tweet atmayın gözaltına alınırsın diye. Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla gönderdik. Yerine demokrasiye inanan bir kişiyi getirdik’ diyeceksiniz. Gençler sözüm söz beni cumhurbaşkanı seçtiğinizde çok rahat bir şekilde eleştirebileceksiniz. O özgürlüğü vereceğim size. Eksiğim varsa eleştirin, hatam varsa eleştirin bundan çekinmeyeceği. Eleştiri kadar güzel bir şey yoktur. Çünkü siyaset ve siyasetçi eleştiriden ders çıkarmak zorundadır. Bizim eksiğimiz olabilir. Yanlışımız olabilir. Ama birisi eleştirdiği zaman bakmamız lazım. Hata mı yapıyoruz acaba. Bir yanlışımız mı var acaba? Demokrasi budur. Demokrasi hoşgörü rejimidir. Demokrasi insanların düşüncelerini özgürce açıklamasıdır. Bütün sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Kul hakkı yedirmeyeceğim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalığa “Halkın İktidarını istiyor musunuz? İşçinin, çiftçinin, köylünün, emeklinin, sanayicinin iktidarını istiyor musunuz? Esnafın, taksi şoförünün, tır şoförünün iktidarını istiyor musunuz? Garibin gurabanın iktidarını istiyor musunuz? Adaletli bir iktidar istiyor musunuz?” sorularını da yönelterek “O zaman son ana kadar çalışacağız. Vatandaşlarımızı ikna edeceğiz” dedi.

KORUMALARI ATLATAN GENÇ İLE ÖZÇEKİM

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında korumaları aşarak platforma çıkan genç ile de selfie (özçekim) çektirdi. Gencin kendisine gelmesini engellemeye çalışan korumaları durduran Kılıçdaroğlu, “Bırakın gelsin fotoğraf çektirecek” dedi. Bunun üzerine genç cep telefonunu çıkartarak Kılıçdaroğlu ile selfie çekti. Ersin Baker olduğu öğrenilen genç daha sonra Kılıçdaroğlu ile çektiği özçekimi basın mensuplarına gösterdi.