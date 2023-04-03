‘Kılıçdaroğlu’na oy verecekler’ iddiasına YRP’li Narin’den cevap: “Hadi oradan”

Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'ın iddiasına cevap veren YRP Kayseri Milletvekili Aday Adayı Önder Narin, “14 il başkanı anlaşmışlar, Kılıçdaroğlu’na oy vereceklermiş. Cumhur ittifakına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyeceklermiş. Hadi oradan” dedi.

Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'yle ilgili çok çarpıcı bir iddia dile getirildi. İddiaya göre partinin Kayseri ile birlikte 14 il teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek üzere karar aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Aday Adayı Önder Narin, “Karar Gazetesindeki Elif Çakır’ın Yeniden Refah Partisiyle alakalı aslı olmayan haberlerle alakalı cevap hakkımızı kullanmak için buradayız. Bizler diğer partiler gibi liderini ayakaltına alan, lideriyle bozuşan bir yapının elemanları değiliz. Bu tür asılsız haberlere itibar etmiyoruz. Elif Çakır isimli hanımefendi bizim yükselişimizi görerek üzerimizden pirim yapmak için uğraşıyor. Liderimiz Dr. Fatih Erbakan’ın her zaman için yanındayız. Liderimiz ne derse hangi kararı alırsa aldın, ucunda ölüm bile olsa bütün teşkilatlarımızla gece gündüz çalışırız. 14 il başkanı anlaşmışlar, Kılıçdaroğlu’na oy vereceklermiş. Cumhur ittifakına Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeyeceklermiş. Hadi Oradan, hadi oradan. Erbakan hocamızın tabiriyle seslenmek istiyorum, ‘sizi gidi sizi’. Siz bizim yükselişimiz durduramayacaksınız. Siz bu tür haberlerle bizim iktidara gelişimiz durduramayacaksınız. Bastığı yerin seccade olduğunu bilmeyen bir kişiye YRP teşkilatlarından oy çıkmaz. Biz liderimizin arkasındayız. Bu haberi yapan kimse demek ki bizle alakası olmayan birisi. Bizim 81 il teşkilatımızda, 920 ilçemizle birlikte YRP, cumhur ittifakına katılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bay bay Kemal ve diğerleri. Hiçbiriniz bu konuda bize fitne veremeyeceksiniz. Bu tür yalan haberleri yapmaya devam ederseniz kanuni haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.