Kılıçdaroğlu'na saldırı girişimi davasında 3 kişi tahliye oldu

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli bölümünde saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açılmıştı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl önce görülen duruşmada, O.K.'ye 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 14 yıl 7 ay, E. E.'ye 14 yıl 3 ay, K.A. ve F. Ö.'ye 10 yıl 6 ay, A.M.'ye ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan S.K.'ye yine birleşen 2 farklı dosyada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, A.K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, F.K. ve K.K.'ye 13 yıl 8 ay 15’er gün, E.K., Ahmet T., B.Ç., O.E., Ş.O., S.İ., C.K., S.K., O.N.Ü., G.K., B.K., O.K.nineşi A.K., S.A. ve A.A.'ya 6 yıl 3'er ay, F.F.K.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Halil İ.A. ve M.K.'yi tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.'nin dosyasını ise ayırdı. Dosya taraflarca Yargıtay’a taşıdı.

YARGITAY DOSYAYI YENİDEN YEREL MAHKEMEYE GÖNDERDİ

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar O.K., E.E. ve F.Ö. ile tutuksuz yargılanan 9 sanık duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Tutuklu olan 3 kişinin tahliye edilmesiyle birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.