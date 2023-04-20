Kılıçdaroğlu ve Akşener Kayseri’ye gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kayseri’de miting yapacak. 29 Nisan 2023 tarihinde de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri’de seçmene hitap edecek.

Her iki liderin Kayseri programı hakkında açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve 28. Dönem 1. Sıra Milletvekili Adayı Dursun Ataş, “Ayın 26’sında inşallah Genel Başkanımız Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş şehrimizi ziyaret edecekler. Ayın 29’unda ise Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yine aynı ekibi Kayseri’ye gelecek ve mitingleri olacak. 26 ve 29’unda Kayseri’de iki liderimizde miting yapacak, Kayseri’nin sesi olacak” ifadelerine yer verdi.