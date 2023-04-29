Kılıçdaroğlu: “Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak”

Seçim propagandası kapsamında bugün Kayseri’de miting yapan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmene hitap etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da hazır bulunduğu mitingde Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Çetin Arık’ın listelerde neden yer almadığını açıkladı. Konuşmasının sonlarında Kılıçdaroğlu, “Çetin Arık’ı unuttuğumuzu sakın düşünmeyin. İnşallah yürütme organında bakan yardımcısı olarak görev alacak” açıklaması yaptı.