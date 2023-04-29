Kılıçdaroğlu: 'Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak'

 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçimlerinde aday listesinde yer almayan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, seçimi kazanmaları halinde yürütme organında bakan yardımcısı olacağını açıkladı. 

PAYLAŞ
  • 29.04.2023 17:20
  • Güncelleme: 29.04.2023 17:20
  • 43
Kılıçdaroğlu: 'Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak'

Seçim propagandası kapsamında bugün Kayseri’de miting yapan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmene hitap etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da hazır bulunduğu mitingde Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Çetin Arık’ın listelerde neden yer almadığını açıkladı. Konuşmasının sonlarında Kılıçdaroğlu, “Çetin Arık’ı unuttuğumuzu sakın düşünmeyin. İnşallah yürütme organında bakan yardımcısı olarak görev alacak” açıklaması yaptı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni bundan sonra daha dikkatli yapmamız gerekiyor'

Başkan Büyükkılıç: “Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni bundan sonra daha dikkatli yapmamız gerekiyor”

Başkan Büyükkılıç: 'Hulusi Akar'ın fotoğrafı Milli Savunma Bakanı olarak asıldı'

Başkan Büyükkılıç: 'Hulusi Akar'ın fotoğrafı Milli Savunma Bakanı olarak asıldı'

Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında bilgi verdi

Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın rahatsızlığı hakkında bilgi verdi

Babacan: 'Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak'

Babacan: 'Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak'

Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, 22 yılda gelmeyen hızlı tren üzerinden iktidara yüklendi

Kayseri'de konuşan Kılıçdaroğlu, 22 yılda gelmeyen hızlı tren üzerinden iktidara yüklendi

Temel Karamollaoğlu: 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'güveniyor musunuz?' diye soruyorlar. Ben güveniyorum'

Temel Karamollaoğlu: 'Kemal Kılıçdaroğlu'na 'güveniyor musunuz?' diye soruyorlar. Ben güveniyorum'

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu: 'Kayseri'yi demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız'

Kılıçdaroğlu: “Kayseri’yi demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız”

Milletvekili Adayı Böhürler: 'Kayseri sadece Türkiye'nin değil dünyanın tanıdığı bir şehir'

Milletvekili Adayı Böhürler: “Kayseri sadece Türkiye’nin değil dünyanın tanıdığı bir şehir”

DAHA FAZLA
Kılıçdaroğlu: 'Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak'

Kılıçdaroğlu: “Vekil Çetin Arık yürütme organında bakan yardımcısı olacak”

Küçük Dostlar Kedi Kasabası Açıldı

Küçük Dostlar Kedi Kasabası Açıldı

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kılıçdaroğlu: 'Herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz'

Kılıçdaroğlu: 'Herkesin caddelerde huzur içinde gezdiği bir ülke inşa edeceğiz'

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti

Kahramanmaraşlı depremzede öğrenci valiyi gördü, teşekkür etti