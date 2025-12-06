Kilis FK 1984 - Erciyes 38 FK: 3-1
Kilis FK 1984 - Erciyes 38 FK: 3-1
Erciyes 38 FK, TFF 3’üncü Lig 12’nci haftasında deplasmanda Kilis FK 1984’e 3-1’lik skorla mağlup oldu.
TFF 3’üncü Lig 2’nci Grupta yer alan Erciyes 38 FK, bugün deplasmanda Kilis FK ile karşılaştı. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım 5’inc dakikada Bora ile öne geçti. Kilis ekibi 21 dakika sonra Kağan ile farkı ikiye çıkardı. Devreye 2-0 geride giren Erciyes 38 FK, 81’inci dakikada farkı 1’e düşürdü. Maçın 79’uncu dakikasından itibaren 1 kişi eksik oynayan Kilis FK uzatma dakikalarında Kağan ile 1 gol daha kaydederek maçı 3-1’lik skorla kazandı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: 7 Aralık
HAKEMLER: Giray Şaylan, Ayşenur Karakoç, Berat Binbir
KİLİS FK 1984: Yuşa – Emre, Halilcan, Efe, Abidin, Furkan, Cabbar, Kağan, Remzi (Dk.74 Mustafa Eren), Mert Ali (Dk.63 Batın), Bora (Dk.84 Bahadır)
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Ahmet Kağan, Eren, Hüseyin, Utku, Çağrı, Batuhan (Dk.43 Batuhan), Mehmet (Dk.72 Berat), Sarp (Dk.43 Alperen), Utkan, Berke (Dk.43 Muhammed Enes)
GOLLER: Dk.5 Bora, Dk.34 ve Dk.90 +9 Kağan (Kilis FK 1984) Dk.81- penaltıdan Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK)
SARI KART: Bora, Yuşa, Kağan ve Furkan (Kilis FK 1984) Utku, Sarp, Çağrı (Erciyes 38 FK)
KIRMIZI KART: Dk.79 Cabbar (Kilis FK 1984)