Kilometreleri aşıp depremzede çocuklara oyuncak dağıtıyorlar
Kayseri'de yaşayan iki gönüllü, deprem bölgelerine kendi ceplerinden ve hayırseverlerin katkıları ile aldıkları oyuncakları motosiklete yükleyerek afetzede çocuklara götürüyor.
- 09.03.2023 11:05
- Güncelleme: 09.03.2023 11:05
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Yaşanan depremler sonrası tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Kayseri’de yaşayan Mahsun Karagöz ve Ramazan Dedeoğlu da kendi ceplerinden ve hayırseverlerin katkıları ile aldıkları oyuncakları motosiklete yükleyerek deprem bölgesine ulaştırdı.
Depremin olduğu günden bu yana sıklıkla deprem bölgelerine giden iki gönüllü, çadır kentlerde yaşayan depremzede çocukları mutlu ediyor.